'Twee automobilisten gewond' bij frontale botsing in Zaandam

ZAANDAM - Bij een frontale botsing tussen twee auto's in Zaandam zouden vanmiddag gewonden zijn gevallen.

Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur op De Watering, ter hoogte van Brigantijnstraat aan de rand van de wijk Peldersveld.



De politie kan het niet bevestigen, maar getuigen laten NH Nieuws weten dat beide bestuurders met onbekend letsel naar het ziekenhuis zijn gebracht.

Nat wegdek

Een van de auto's lijkt op de verkeerde weghelft terecht te zijn gekomen, al staat de oorzaak van het ongeluk nog niet vast. Mogelijk speelde het natte wegdek of de hevige buien een rol.

Na de klap lag het wegdek bezaaid met onderdelen van de gehavende wrakken. De weg was enige tijd afgesloten, maar inmiddels is de ravage opgeruimd, zijn de wrakken geborgen en is de weg vrijgegeven.