Enkhuizer wielrentalent Wessel (19) droomt nu al over de Tour de France

ENKHUIZEN - Wessel Krul uit Enkhuizen is een groot wielrentalent. Volgende week mag hij meedoen aan het het EK-tijdrijden voor beloften, maar hier houdt het voor hem niet op. "Ik hoop ooit prof te worden en aan de Tour de France mee te kunnen doen."

Wessel is nog maar 19 jaar maar begon zo'n acht jaar geleden al met wielrennen. Zijn opa Henk vroeg hem toen een keer mee te gaan wielrennen en daar durfde hij geen nee tegen te zeggen.

Al gauw bleek hij aardig te kunnen fietsen en ging hij met leeftijdsgenoten trainen. Inmiddels timmert hij hard aan de weg en is hij tweede geworden op het NK tijdrijden voor beloften. De bondscoach belde hem niet veel later op dat hij nu ook mee mag doen met het EK tijdrijden voor beloften in Alkmaar, volgende week.

Hopelijk ooit prof

"Ik kijk er heel erg naar uit", vertelt Wessel enthousiast. "Het is wel bijzonder dat ik op deze leeftijd mee mag rijden." De meeste jongens en mannen die meedoen zijn wat ouder, dus Wessel weet niet precies wat hij kan verwachten. Maar hij hoopt op zijn minst bij de eerste vijftien te eindigen.

"De meeste jongens uit deze categorie stromen door en worden prof. Dat hoop ik ook te worden." Opa Henk heeft hier wel vertrouwen in. "Ik kijk door de bril van een opa, maar de meesten zeggen dat hij het wel zou kunnen redden. Dus daar ga ik dan maar van uit."