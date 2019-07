Paralympiërs bereiden zich voor in Tokyo: "In drie weken tijd heb ik acht keer mijn hoofd gestoten"

HOORN - Met zijn teamgenoten en trainers was de paralympisch zwemmer Bas Takken uit Hoorn de afgelopen weken in Japan. "Op die manier konden we al een beetje wennen en ons voorbereiden op de Spelen in 2020", vertelt hij.

"Alleen heb ik in drie weken tijd maar liefst acht keer mijn hoofd gestoten", zegt de bijna twee meter lange Takken. Het was vooral even wennen aan de lage plafonds. "De wc's en douches zijn allemaal erg laag. Ik moest echt de douchekop in mijn hand houden. Maar dit alles belemmert je niet hoor. Je moet er alleen even alert op zijn, want anders stoot je dus vaak je hoofd als je een ruimte inloopt."

De 20-jarige Bas is sinds 2015 opgenomen als paralympisch zwemmer in de Nationale Paralympische Selectie. Door zijn aangeboren afwijking aan zijn voeten heeft hij minder kracht in beide benen.

Wegwijs worden in een ander land

De reis was voor Bas en zijn collega's vooral een voorbereidingstrip. "Je raakt alvast gewend aan de luchtvochtigheid. We werden wegwijs in het zwembad en weten hoe dat eruit ziet. Je weet gewoon wat beter wat je te wachten staat en kunt je daar dan op voorbereiden", vertelt hij. Een belangrijk onderdeel is het meebrengen van een eigen matras. "Ja, die zijn daar namelijk keihard."

Naast het wennen aan de locaties stond de training voorop en hebben ze drie weken lang hard hun best gedaan in de zwembaden van Tokyo en Akita. "En nu maar hopen dat ik geplaatst wordt."