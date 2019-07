Intertoys wéér in problemen: op zoek naar kapitaal voor zomermaanden

NOORD-HOLLAND - Winkelketen Intertoys bevindt zich wederom in zwaar weer. De speelgoedgrootmacht zou naarstig op zoek zijn naar kapitaal om de zomermaanden door te komen en heeft grote moeite om de winkels te bevoorraden.

Dat meldt het AD vandaag. Woordvoerder David Brilleslijper vertelt aan de krant dat de bevoorrading niet heel lekker doorloopt: "Dat heeft te maken met nieuwe contracten die we na de doorstart moeten afsluiten met leveranciers. Dat kost tijd en heeft gevolgen voor het leveren van speelgoed, we hebben inderdaad minder voorraad. We hebben onze franchisers inmiddels ook toestemming gegeven om bij andere groothandels te kopen zodat ze de winkels beter kunnen aanvullen."

Leveranciers

Volgens verschillende leveranciers liggen die problemen aan de snelle groei van het bedrijf dat Intertoys overnam, het Portugese Green Swan. Die kocht niet alleen Intertoys op, maar ook verschillende speelgoedketens in België, Portugal en Spanje.

Lees ook: Nog meer Intertoys-filialen in Noord-Holland moeten deuren sluiten

"We hebben het hier niet over een grote jongen als bijvoorbeeld Ahold, Green Swan lijkt een stuk minder steady. Banken kijken wel twee keer uit voordat ze krediet verstrekken aan een speelgoedretailer. Dat merken ze, zeker in de magere zomermaanden, maar al te goed. Het is lastig om voldoende kapitaal te vinden. Je ziet steeds meer lege schappen in de winkels, ze krijgen het niet meer goed aangevuld", vertelt een anonieme leverancier aan het AD.

Failliet

Green Swan nam dit jaar een groot aantal Intertoys-filialen over nadat bleek dat de keten failliet was gegaan. Ruim 150 filialen moesten de deuren sluiten, maar Green Swan leek optimistisch over de toekomst van een uitgeklede doorstart.

Lees ook: Intertoys maakt doorstart, wel aantal winkels dicht

Woordvoerder Brilleslijper bevestigt dan ook aan AD dat het bedrijf in een transitieperiode zit: "We moeten opnieuw vertrouwen winnen en dat vergt nou eenmaal tijd."