Kletsnatte Agrarische Dag Santpoort-Zuid: regen, regen en nog eens regen

SANTPOORT-ZUID - De Agrarische Dag is uitgegroeid tot één van de hoogtepunten van het Dorpsfeest van Santpoort. Maar tegen de regen van woensdagmiddag is zelfs dït evenement niet bestand.

Rond tien uur begon de weide naast de Ruïne van Brederode aardig vol te lopen, maar een uurtje later al hadden de meeste bezoekers alweer een beschutte plek opgezocht.



De kalverenkeuring, het kalveren schetsen, de geitenkeuring, de kleindierenshow, het ponyrijden, het strodorp en de roofvogelshow vielen een beetje in het water. "Jammer", verzuchtte een bezoeker. "Het is de laatste weken constant mooi weer geweest...we treffen het niet."

Opvallend was dat veel kinderen de moed er juist wel in hielden. Dat had alles te maken met de poppenkast die als een magneet werkte op de kleinste bezoekers.