Alkmaar krijgt wielermuseum tijdens EK wielrennen: "Dit is pure nostalgie"

ALKMAAR - De bokaal die Gerrie Knetemann won tijdens de Amstel Gold Race in 1985 , de fiets van de Alkmaarse wereldkampioen Harm Ottenbros maar ook het wielershirt van de topper van nu Niki Terpstra. Het is allemaal vanaf volgende week te zien in het pop-up wielermuseum op het Waagplein.

Volgens Wouter Breedt Bruijn van het museum wordt het voor veel liefhebbers een feest der herkenning waarbij de focus ligt op de Noord-Hollandse wielergeschiedenis. "Wielersport is een sport van verhalen. Aan elke fiets of shirt hangt een verhaal en dat willen we de mensen graag vertellen. Volgende week starten hier voor de deur de tijdritten dus mensen kunnen tussen de wedstrijden door hier even een bezoekje brengen."

Pure nostalgie

Wielerliefhebber Leo van Etten was zelf ooit ploegleider van de succesvolle Dextro-formatie. Als ex-raadslid zit hij nu ook in het organisatiecomité van het EK wielrennen. Zijn hart gaat sneller kloppen van al die wielerhistorie in het voormalige Oililypand aan het Waagplein. "Als je bijvoorbeeld naar de tricot kijkt uit 1946 van Nederlands kampioen Bouk Schellingerhoudt. Hoe warm moet dat wel niet geweest zijn. Ze maken nu ook mooie shirts hoor maar dit is pure nostalgie."

En ook de twee fietsen die gebruikt werden bij het grasracen, een grote wielerdiscipline die inmiddels verdwenen is, zijn absolute blikvangers. Een andere voorloper van de racefiets, die waarschijnlijk nog in de oorlog door soldaten werd gebruikt, is ook te zien. "Hij is ontzettend zwaar", vertelt Breedt Bruin. "Je zal er maar een berg mee op moeten fietsen."



Het pop-up wielermuseum wordt op maandag 5 augustus om 20.00 uur geopend. Dan wordt er door verschillende prominenten uit de wielersport vooruitgeblikt op het komende EK. Zo zijn onder andere bondscoach Koos Moerenhout en wielrenner Laurens ten Dam aanwezig.