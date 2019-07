Overvaller steekt klant met mes in winkel Amsterdam

AMSTERDAM - De politie is op zoek naar de dader van een steekpartij die vanmiddag plaatsvond in de Amsterdamse Kinkerstraat. Hij heeft daar een winkel overvallen.

De man overviel de winkel rond 13.30 uur. Daarbij stak hij een aanwezige klant met een mes. Vervolgens is hij met buit gevlucht richting de Baarsjes.

De dader is nog niet gepakt. Het gaat om een getinte man van ongeveer 1,65 meter. Hij heeft groene ogen en blond haar en draagt een wit-zwarte trui. Hij spreekt Spaans. Het slachtoffer heeft verwondingen opgelopen, maar is niet in levensgevaar.