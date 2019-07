Auto ramt bus in Badhoevedorp: weg afgesloten

BADHOEVEDORP - Op de Schipholweg in Badhoevedorp heeft een auto vanmiddag een bus geramd. Een inzittende van de auto is hierbij gewond geraakt.

De politie bevestigt aan NH Nieuws dat er bij het ongeluk iemand gewond is geraakt. Deze persoon zou in de auto hebben gezeten en is overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van Hotel Herbergh. Op foto's is te zien dat er veel blikschade is. Een traumahelikopter is geland om slachtoffers hulp te bieden.