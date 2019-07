VIDEO: Spectaculaire beelden van de Beemster Autocross vanuit de lucht

MIDDENBEEMSTER - Afgelopen zondag werd de Beemster Feestweek traditioneel afgesloten met de Beemster Autocross. Sander Sassen uit Zuidoostbeemster heeft daar met een 'racing drone' spectaculaire beelden van gemaakt. "Er zijn wel 87 batterijen doorheen gegaan!"

Als je de beelden kijkt, is het net alsof je in een videogame zit! De drone vliegt over het parcours. "Deze beelden maken met mijn drone was een uitdaging, omdat ik achter de auto's aan moest vliegen", vertelt de 45-jarige Sander aan NH Nieuws. De autocross in de Beemster is elk jaar hij komt er al zolang hij zich kan heugen. "Ongeveer twintig jaar. Ik vind het echt een spektakel."

Er waren races in allerlei categorieen; van 'de vrije standaard' tot met hele oude auto's. De bestuurders kunnen zichzelf dit jaar dus zien rijden in Sanders aftermovie.

Sander is professioneel dronevlieger. "Als je een commercial met droneshots voorbij ziet komen op televisie, is de kans groot die door mij zijn gemaakt", vertelt de Noord-Hollander. Toen de organisatie van de cross Sander vroeg wat beelden te maken, hoefde hij niet lang na te denken. "Ik ben geboren en getogen in de Beemster. Ik doe dat graag!"

Batterijen

Zulke beelden maken heeft wel wat voeten in aarde. Zo moest Sander de batterijen van de racing drone bijna honderd (!) keer vervangen. "Zo'n batterij gaat zo'n vijf minuten mee. Ik moet hem dus ook zo vaak laten landen en opstijgen." Op de vraagt of het niet gevaarlijk is om boven zo'n evenement te vliegen antwoordt hij: "Nee, dat lukt me prima. Als er risico's waren, zou ik er niet vliegen. Ik vloog met gepaste afstand van het publiek. Het grootste risico was het verlies van de drone."

De drone ging tijdens het filmen zo'n tachtig kilometer per uur. "Hij kan wel 120 kilometer per uur vliegen!" Op de beelden zie je dat modder en stenen op de camera afkomen. "Ik wilde naturlijk niet dat die bagger mijn camera zou raken, maar hierdoor krijg je wel echt het gevoel dat je er tussen zit."

