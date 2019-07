Jazzy (4) bijna dood na eten verkeerde stroop: "Hoe kan dit!?"

ALKMAAR - De vierjarige Jazzy heeft vandaag uren voor haar leven moeten vechten in het ziekenhuis. Het meisje uit Alkmaar, bij wie onlangs een ernstige stofwisselingsziekte werd geconstateerd, heeft door een miscommunicatie dagenlang een voor haar giftige stroop gegeten.

De stroop had de oma van Jazzy afgelopen week bij een winkel in Alkmaar gehaald. "Jazzy is kort geleden gediagnosticeerd met een zeer ernstige stofwisselingsziekte. Ze mag echt nul fructose, wat heel lastig is met zo'n klein meisje. Die houden natuurlijk van zoetigheid", vertelt Melanie [tante van Jazzy] tegen NH Nieuws.

Volgens Melanie zou de winkelbediende tegen de uitleg van oma in een fout voedingsadvies hebben gegeven. "Mijn moeder komt daar al jaren en heeft heel duidelijk gezegd wat ze nodig had." Na enig overleg gaat de moeder onwetend naar huis met een fles esdoornstroop.

'Puur vergif'

Het afgelopen weekend heeft Jazzy ontzettend genoten van de stroop. "Het ging iedere ochtend door de yoghurt en 's avonds dik over de pannenkoeken." Totdat de familie maandag voor een routinecheck naar de diëtiste ging. Die schrok zich wezenloos en noemde de zoetigheid 'puur vergif'.

Vanmorgen ging het flink mis. Jazzy kreeg een ernstige hypo en raakte buiten bewustzijn. Met de ambulance werd ze naar het ziekenhuis geracet. Na een urenlange strijd, waarbij moeder en tante doodsangsten hebben uitgestaan, opende het meisje zojuist haar ogen.

"Ik ben zo opgelucht!", zegt Melanie. "Dankzij de medicijnen, het infuus en de goede hulp van het ziekenhuis heeft ze het gered." Het meisje mag nog niet naar huis en blijft in ieder geval tot morgen in het ziekenhuis.

Boos op winkel

Melanie is ontzettend boos op de winkel die de stroop aan de familie heeft verkocht. Volgens haar zou de verkoopster hebben geveinsd voldoende kennis van zaken te hebben terwijl de moeder duidelijk had aangegeven dat goed advies van levensbelang was. "Hoe kan dit gebeuren?", vraagt ze zich af.

Een woordvoerder van de winkel vertelde tegen NH Nieuws dat ze de situatie intern hebben besproken en niet precies weten waar het fout is gegaan. "De bediende die de oma geholpen heeft zegt dat het haar onduidelijk was wat Jazzy nou wel en niet zou mogen. Ook wist de medewerkster niet dat er fructose in de stroop zat. Dat staat ook niet op de verpakking van het product."

Veel onduidelijk

De winkel gaat intern onderzoeken waar het fout is gegaan. "Er is nog veel onduidelijk. Misschien had onze medewerker beter kunnen adviseren om eerst de dokter te bellen. Misschien heeft ze volgens de regels gehandeld en ligt de fout niet bij haar. We vinden het in ieder geval verschrikkelijk wat hier gebeurd is en wensen Jazzy beterschap toe."