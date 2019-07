Schipholtunnel richting Den Haag vrijgegeven na stroomstoring

SCHIPHOL - Na een afsluiting van bijna twee uur is de Schipholtunnel richting Den Haag zojuist vrijgegeven. De stroomstoring is opgelost, waardoor het verkeer - ook tijdens de kletsnatte avondspits - weer veilig door de buis kan.

Vlak na het ontstaan van de stroomstoring - rond 14.00 uur - werd de tunnelbuis afgesloten. De rijstroken van de A4 werden met rode kruizen afgeblokt, al is op camerabeeld van Rijkswaterstaat te zien dat sommige automobilisten daar lak aan hadden.

Verkeer richting Den Haag en Rotterdam werd gevraagd om te rijden via de A9 en de A5. Dat is inmiddels niet meer nodig, al kom je bij knooppunt De Nieuwe Meer nog wel in de file terecht. De vertraging daar is inmiddels teruggebracht tot vijf minuten.