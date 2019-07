Man steelt tassen vol bloemen van graven in Den Helder

DEN HELDER - Een man heeft op de Rooms Katholieke Begraafplaats in Den Helder meerdere keren bloemen van graven af gestolen. De politie heeft camerabeelden vrijgegeven van de vermoedelijke dader.

De eerste roof van de man was op 6 mei. De bloemenpikker verliet met twee tassen vol planten de begraafplaats. Opvallend is dat de man niet alleen over de paden loopt, maar over graven heen walst.

Maar dit was niet de laatste keer dat hij bloemen ontvreemde. Afgelopen maand was het maar liefst twee keer raak. Op 11 juli ging de man met vier tassen weg en op 22 juli liep hij weer over de begraafplaats, maar toen nam hij geen bosjes bloemen mee.

De politie is op zoek naar de bloemenpikker. Het gaat om een man tussen de 60 en 70 jaar, met wit grijs haar en een baard en een opvallend bolle buik. Hij rijdt vermoedelijk in een donkerkleurige Mercedes.