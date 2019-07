Hop-on-hop-off bus Zaanstreek weer gestopt: "Ik moet nu eerst de klappen opvangen"

ZAANDAM - De hop-on-hop-off bus die vanaf februari door de Zaanstreek reed, is niet meer. Buschauffeur Arthur Walker, eigenaar van het bedrijf dat de tours organiseerde, is teleurgesteld: "Het kostte een fortuin om neer te zetten."

Het was een grote droom die uitkwam voor Arthur Walker, die in februari zijn baan als buschauffeur bij een openbaar vervoersbedrijf opzegde om een hop-on-hop-off bus door de Zaanstreek te laten rijden. Hij wou niets liever dan toeristen laten zien dat er meer te doen was in de omgeving dan alleen de Zaanse Schans bezoeken.

Nu, een paar maanden later, blijkt echter dat de inkomsten niet genoeg zijn om van rond te komen. "Ik had verwacht dat de gemeente me zou helpen. Ze waren heel enthousiast over het plan en ze wekten echt de indruk dat ze ook financieel zouden bijdragen aan het project. Maar dat kwam maar niet, en toen ik later tot de conclusie kwam dat het ook niet ging komen bleek dat er eigenlijk gewoon niet genoeg opbrengsten uit de tours kwamen."

Het kostte Walker een fortuin om het project op te zetten. "Je moet de eerste jaren van een onderneming altijd een beetje inleggen, dat wist ik ook wel. Maar ik moest nu zo veel zelf inleggen dat er te weinig over bleef om rond te komen. Het liep wel een beetje, maar de winst was gewoon te klein om er echt van te leven."

Voorlopig zit Walker weer terug op zijn oude stek bij het openbaar vervoersbedrijf. Wel houdt hij de deur open voor initiatieven in de toekomst: "Ik moet nu eerst even de klappen opvangen, er weer bovenop komen. Maar wie weet wat de toekomst brengt. Misschien komt er wel weer iets leuks wat ik kan opzetten."

