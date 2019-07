Bewoners Grote Waal kraken snelwegplannen A7 Hoorn: "Deze geluidsmetingen kloppen niet"

HOORN - Het project 'Corridor Amsterdam - Hoorn', wat onder andere de nieuwe plannen bevat om de filedruk op de A7 tussen Amsterdam en Hoorn te verminderen, zit in fase twee. De afgelopen weken konden mensen reageren op de plannen. Dit was het moment voor Belangengroep Geluidshinder Grote Waal om ten strijde te trekken.

Ze slapen er maar slecht van in de wijk Grote Waal in Hoorn, gelegen tegen de A7. De geluidshinder wordt momenteel al als ernstig ervaren door de buurtbewoners, maar de toekomst belooft niet veel goeds als ze de toekomstplannen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) moeten geloven.

"En de plannen zeggen zelfs dat er bij ons geen ernstige geluidshinder is. Mede daarom dienen we een zienswijze in. Dit klopt namelijk absoluut niet. Wij hebben, samen met de gemeente, een onafhankelijk bureau ingehuurd die momenteel ook onderzoek doet. Je kunt de resultaten live meelezen. Nou, daar zitten af en toe grafieken tussen, daar wordt je niet goed van", vertelt Belangengroep-woordvoerder Jan Schrik, die hoopt dat het Ministerie van IenW de verschillen tussen de geluidsonderzoeken gaat bekijken.

Welke oplossing?

Dat de files opstromen op de A7 en er dus een oplossing moet komen, begrijpt de belangengroep. De vraag is dus ook niet om het project stop te zetten maar puur te kijken naar geluidsverminderende oplossingen.



Deze lijken misschien simpel, maar de strijd die de belangengroep moet leveren doet bijna anders geloven. "We willen een nieuwe geluidswal. De huidige is in slechte staat want deze is verzakt. Gek genoeg is aan de kant van camping 't Venhop wel een nieuwe wal geplaatst, slechts een paar kilometer hier vandaan. Als je daar inderdaad staat, hoor je bijna geen verkeer. Dat willen we hier ook, alleen Rijkswaterstaat heeft ons medegedeeld dat dit dus niet perse moet", aldus Schrik.

Eén van de ambities binnen de nieuwe plannen, is een spitsstrook aan beiden kanten. "Begrijpelijk, maar kan de maximale snelheid dan alsjeblieft naar 100 kilometer per uur? Dit scheelt ontzettend veel in geluid. Nu is het een schizofrene constructie. In de ochtend mag je van Hoorn naar Amsterdam 100 kilometer per uur en aan de andere kant nog steeds 130 km. In de avond is het andersom, waarmee het dus niets scheelt."

De keuze destijds om uberhaupt naar 130 kilometer per uur te gaan, is volgens Schrik altijd een politieke keuze geweest en geen 'menselijke' keuze. "Ze houden geen rekening met de burger die er omheen woont. Dat is me inmiddels wel duidelijk geworden."

Nu maar afwachten

Alle bezwaren kunnen tot en met vandaag worden ingediend. Er moet sowieso op alle aanvragen reageren, maar dit zal naar verwachting nog wel een paar maanden duren. Indien er niet naar de zorgen van de buurtbewoners van de Grote Waal wordt geluisterd, gaat de groep naar de GGD. "Daar lopen gezondheidsartsen rond en geluidseffecten worden er vaker onderzocht", zegt Schrik. "We zitten er bovenop, want voor ons is er echt verandering nodig."