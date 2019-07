Femke wil af van het hokjesdenken: "Voel me niet man of vrouw"

AMSTERDAM - De aankomende dagen staan in het teken van Pride Week, met als hoogtepunt de Canal Parade door de Amsterdamse grachten. Daarom maakt NH Nieuws in aanloop naar zaterdag elke dag een portret van iemand uit de LHBTI-gemeenschap. Vandaag spreken we met activiste Femke Petter.

Femke noemt zich biseksueel en krijgt daarom regelmatig vragen over haar geaardheid. "Je kan wel zeggen dat ik sommige vragen stom, raar of onwetend vind. Iedereen vraagt altijd of ik van ‘twee walletjes eet’, maar dat is lang niet altijd zo. Er zijn genoeg biseksuele mensen die gewoon op mensen vallen en hartstikke monogaam zijn.”

Overigens plaatsen mensen Femke vaak automatisch in het hokje 'bi', maar zij denkt er zelf minder zwart-wit over: "Ik val op mensen: mannen, vrouwen, mensen ertussenin, mensen die zich allebei voelen of juist allebei niet. Ik voel me zelf ook niet helemaal man of vrouw, dus wanneer ben je dan bi?"

Geen man of vrouw

Volgens haar is het woord bi ook te binair. "Daarmee bedoel ik dat er wordt gedacht: of je bent een man, of je bent een vrouw en je valt op mannen of vrouwen. Ik voel mezelf niet man of vrouw en ik val niet per se op mannen of vrouwen die zich zo identificeren. Voor mij is het wel breder dan dat. Ik zou bijvoorbeeld ook niet weten hoe is het om me man of vrouw te voelen. Ik zit eigenlijk ook soms te denken: 'komt er ooit nog een moment dat ik me heel duidelijk man of vrouw voel?'"

Het liefst zou Femke helemaal geen hokjes meer gebruiken. "Maar ik zie ook dat we de hokjes nodig hebben om emancipatie te krijgen. Het is belangrijk om te benoemen: wat is lesbisch, wat is bi en wat is trans? Maar ergens heb ik er ook een hekel aan. Ik heb echt een moeilijke relatie met die hokjes!", aldus Femke.

Geen hokjes

Ze denkt dat het ook makkelijker zou zijn voor hetero's om geen hokjes te hebben. "Er zijn genoeg mannen die zich mannelijker gedragen, omdat dat nou eenmaal verwacht wordt van ze. Ik hoop dat mensen in de toekomst gewoon zichzelf kunnen zijn. Dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet, dat je niet gediscrimineerd wordt. Het zou super zijn als mensen vrijheid krijgen in wie ze willen en mogen zijn."

Dit jaar vaart NH Radio op zaterdag 3 augustus met een eigen boot mee tijdens de Canal Parade. Volg onze website om niets te missen.