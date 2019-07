Van hittegolf naar 'regengolf', plensbuien, hagel en onweer op komst

NOORD-HOLLAND - Aan de bloedhete periode van de afgelopen tijd komt vandaag een einde. Vanuit het westen komen rond 9.00 uur de eerste buien de provincie binnen en die kunnen voor flinke neerslag zorgen.

"Er plaatselijk zo'n 20 millimeter vallen", vertelt weerman Jan Visser vanochtend. Ook kan het flink gaan onweren. Het KNMI heeft voor vandaag 'code geel' afgekondigd vanwege gevaarlijke (onweers)buien tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Ook is er kans op hagel.

"Met name in het noordwesten zou lokaal veel regen kunnen vallen", stelt het KNMI. "Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen."

20 graden koeler

Met die neerslag gaan ook lagere temperaturen gepaard. Het wordt de aankomende dagen 'fris': het kwik stijgt vermoedelijk niet verder dan 20 graden. "Dat is zo'n 20 graden verschil met vorige week", benadrukt Visser.

De regen gaat zeker tot vrijdag aanhouden. Een flinke domper voor de zonaanbidders, maar volgens de weerman is het een goede zaak dat het voorlopig flink gaat regenen. "Iedere druppel is meer dan welkom", vertelt Visser die daarmee hoop dat de droge van afgelopen week worden gecompenseerd. "De natuur heeft het nodig."

Blikseminslag in Enkhuizen

Het onweer veroorzaakte gisteravond onverwachts veel overlast in Enkhuizen. Hier sloeg rond 22.00 uur de bliksem in bij de haven. Een Duitse toerist die op het dek van zijn boot bezig was, zag het vlak voor z'n neus gebeuren. "Er kwam een drukgolf en het werd ineens heel licht. Ik werd door de lucht geblazen", vertelde hij tegen NH Nieuws.

Mensen die nu een beetje in een treurige stemming zijn geraakt: wees niet bang. Weerman Visser belooft dat dit weekend de zon weer gaat schijnen. "We hebben dan volop zomerse temperaturen rond de 24 graden. Echt zomers weer, maar niet die gekte van vorige week."

Na het weekend neemt de kans op buien overigens weer toe.