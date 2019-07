Flat ontruimd na brand in woning in Beverwijk

BEVERWIJK - In een flat aan de Bremmersstraat in Beverwijk is vannacht brand uitgebroken. Omwonenden moesten hun huis midden in de nacht verlaten.

De brandweer heeft de vlammen geblust. Tijdens de brand was er niemand in de woning aanwezig. Er waren meerdere brandweerwagens aanwezig, omdat er gevaar dreigde dat het vuur zou overslaan naar andere woningen.

Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. Vermoedelijk zijn de vlammen aangestoken, maar daar doet de politie onderzoek naar. Er raakte niemand gewond.