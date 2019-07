ProRail wil roken op stations helemaal in de ban doen

NOORD-HOLLAND - Over twee jaar moet roken op het station helemaal verleden tijd zijn. ProRail wil daarin "zelf het voortouw" nemen, zegt woordvoerder Jaap Eikelboom. De spoorbeheerder, die eigenaar is van de vierhonderd treinstations in Nederland, krijgt namelijk veel klachten van reizigers die zich storen aan het roken bij de rookpalen.

De woordvoerder zegt in De Telegraaf dat ProRail zijn verantwoordelijkheid wil nemen. "Met het instellen van het rookverbod komen we tegemoet aan de wens van een sterk groeiend deel van de reizigers. Iedereen moet op het station kunnen verblijven zonder in de rook van een ander te hoeven staan", aldus Eikelboom tegen de krant. "Wij willen niet afwachten tot het kabinet in het kader van het Nationaal Preventie Akkoord voor een gezonder Nederland zo’n totaalverbod landelijk gaat instellen."

Voor het plan zoekt ProRail steun bij de vervoerders, vakbonden en reizigersverenigingen. Die reageren in de krant gemengd. Volgens FNV moet het treinpersoneel ergens kunnen roken, zolang reizigers er geen hind