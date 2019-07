Brug Anna Paulowna kost ruim miljoen meer dan begroot: "Lijkt er wel bij te horen"

ANNA PAULOWNA - De vervanging van de Kerkwegbrug in Anna Paulowna heeft een flink gat geslagen in de spaarpot van de gemeente Hollands Kroon. Het project kost ruim een miljoen meer dan de anderhalf miljoen euro die er voor was begroot.

Voor het vervangen van de Kerkwegbrug werd in 2017 1,55 miljoen opzijgezet. Al snel werd echter duidelijk dat de werkelijke kosten een half miljoen hoger zouden uitvallen. Dat was niet de laatste tegenvaller, want inmiddels is het verwachte bedrag onder de streep opgelopen tot bijna 2,7 miljoen.

"Elke vertraging kost veel geld, we wisten bijvoorbeeld wel dat er kabels en leidingen van Liander in de weg lagen, maar waar precies wisten we niet", zegt wethouder Theo Meskers. "Ook hadden we uiteindelijk extra vergunningen van de provincie nodig omdat we aan de provinciale weg aan het bouwen waren."

Hetzelfde gebeurde toen bleek dat de kade versterkt moest worden met damwanden in plaats met zakken zand of cement. Omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier het water beheert, moesten ook daar onverwacht extra vergunningen worden aangevraagd. "Daar gaat tijd overheen", zegt Meskers. En tijd is geld, want uitstel betekent ook dat materieel en mankracht langer moet worden (in)gehuurd.

'Lijkt er wel bij te horen'

Bewoners van Anna Paulowna vinden het inmiddels wel erg lang duren. "Pas in de herfst klaar? En dan kost het ook nog zoveel? Ik zou blij zijn als het allemaal klaar is", zegt een fietser die richting de brug fietst. "Het is een hoop geld zeg, het lijkt er wel bij te horen dat het altijd meer kost dan dat er wordt begroot, waar doe je het dan nog voor?" zegt een andere buurtbewoner.

Toch verzekert de wethouder de dorpsbewoners dat zij het niet in hun portemonnee zullen voelen. "Meestal is het zo dat je met deze enorme bedragen een beroep doet op de vrije reserves die er zijn. De bewoners van Anna Paulowna zullen er financieel geen last van hebben."

'Blijdschap overheerst'

Ondanks de vertraging en het gat in de begroting, ziet Meskers zeker voordelen. "Blijdschap overheerst nog wel: het is een mooie brug voor het landschap en ook voor waterrecreatie is het mooi omdat de brug toch wel omhoog kan."