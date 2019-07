Haarlemmer (21) overlijdt na 'val' in Lloret de Mar: "We hoopten dat hij nog wakker werd"

HAARLEM - Haarlemmer Dewi de Koster (21) is om het leven gekomen tijdens een vakantie naar Spanje. Hij was met een groep vrienden in Lloret de Mar en is daar met zware hoofdwonden gevonden op straat. Hij overleed vrijdag in een ziekenhuis in Barcelona. "Dit is niet te bevatten. Hij zou zijn gevallen van een muurtje, maar de Spaanse politie informeert ons verder niet. We leven in een grote roes", vertelt zijn zus aan NH Nieuws.

Het Haarlems Dagblad berichtte vanmiddag over de dood van de 21-jarige Dewi. Hij overleed vrijdagavond, nadat hij op zaterdag 20 juli vroeg in de ochtend was gevonden op straat in Lloret. Dit vertelt zijn zus Amy Moison aan NH Nieuws. "Vlak bij een club, een paar straten verderop. Hij had hele erge wonden aan zijn hoofd."

Vriendengroep

Dewi was op vakantie met vrienden én zijn broertje van zeventien. "Ze waren elkaar blijkbaar allemaal kwijtgeraakt in de stad", vertelt Amy. "De politie is, nadat Dewi was gevonden, naar het hotel gegaan om mijn andere broertje ervan op de hoogte te brengen dat Dewi met de traumahelikopter naar een ziekenhuis in Barcelona was gebracht vanwege een 'val'." Het jongere broertje zou toen alléén naar het ziekenhuis van Barcelona zijn gegaan - zo'n zeventig kilometer verderop en zonder begeleiding van de politie.

Amy, haar zus en moeder zijn meteen naar Barcelona gevlogen. Dewi lag toen al in coma en had zware verwondingen aan zijn hoofd. "We hadden gehoopt dat hij nog wakker zou worden, maar zijn hersenactiviteit was toen al minimaal. Pas één dag voor zijn dood werd ons verteld dat hij met een hartstilstand is gevonden."

Muurtje van vier meter

Ook werd de familie in eerste instantie verteld dat Dewi van een balkon was gevallen. Daarna veranderde dat in 'een muurtje van vier á vijf meter hoog'. Dat scenario lijkt de familie onwaarschijnlijk. "Dan zou hij toch veel meer botbreuken moeten hebben en niet alleen aan zijn gezicht gewond moeten zijn?"

De familie heeft wel contact met het consulaat, maar wordt naar eigen zeggen niet geïnformeerd door de Spaanse politie. "Bij de ambassade zeiden ze dat er een strafrechtelijke zaak is geopend, maar helaas horen we daar helemaal niets van."

Gisteren is Dewi's familie teruggekomen uit Barcelona. "Dewi is daar nog. We hopen dat hij zo snel mogelijk naar Nederland komt." Vermoedelijk wordt zijn lichaam aanstaande donderdag naar Nederland gevlogen.