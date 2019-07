Truckers in de knel bij Leeghwaterbrug: "Het is elke dag ellende"

ALKMAAR - Hij had eigenlijk over een kleine maand al klaar moeten zijn; de Leeghwaterbrug in Alkmaar. Het bouwproject wordt echter geplaagd door tegenslagen. Die vertraging is truckers een doorn in het oog. Volgens hen is de situatie op de brug gevaarlijk en kost al het oponthoud bakken met geld. "Klanten nemen mij niet meer serieus", zegt Jaap Schuurman van Logistiekcentrum Stad Alkmaar.

Vrachtwagenchauffeur Bert Koning staat regelmatig vast voor de Leeghwaterbrug. "Nu is het vakantietijd en rijdt het aardig door maar het is vrijwel elke dag ellende daar."

Behalve het oponthoud vindt Koning de situatie op de brug gevaarlijk, omdat al het verkeer over een brugdeel moet rijden. "De rijstroken zijn eigenlijk te smal en auto's willen vrachtwagens altijd inhalen. Het gaat soms echt om centimeters. Je houdt je adem in."

Vertrouwen

De oplevering van de Leeghwaterbrug is nu al voor de derde keer uitgesteld. Eigenlijk had de brug vorig jaar al klaar moeten zijn, maar de laatste streefdatum van 25 augustus wordt in ieder geval niet gehaald.

Directeur Jaap Schuurman is de werkzaamheden aan de brug inmiddels meer dan zat. "De brug wordt maar niet opgeleverd en het wordt steeds maar weer uitgesteld. We horen nu 2020, maar ik weet het niet. Mijn vertrouwen in de aannemer en de provincie Noord-Holland is ver te zoeken."

'Kwade klanten'

En volgens Schuurman voelt de transportsector alle vertragingen ook in de portemonnee. "We hebben vaak kwade klanten die vragen waarom we niet op tijd komen. Dan zeg ik dat we vaststaan bij de Leeghwaterbrug, maar daar heeft de klant geen boodschap aan."

Schuurman vindt dan ook dat de provincie Noord-Holland de ondernemers financieel moeten compenseren. "Er zijn al bedrijven bezig met het voorbereiden van een schadeclaim, wij zullen ons daarbij aansluiten."

Voor dubbeltje op eerste rang

Het is niet het eerst grote verkeersproject van de provincie waarbij er grote vertraging ontstaat. Zo werd de aanleg van de Westfrisiaweg tussen Enkhuizen en Alkmaar een heus hoofpijndossier. Er was onenigheid met de aannemer en het project was duurder dan verwacht.

Schuurman ziet overeenkomsten. "Bij de openbare aanbesteding mag de ondernemer met het laagste bod de klus klaren. Waarom kijkt de provincie niet meer naar kwaliteit. Nu wil de provincie voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en zijn wij de dupe."