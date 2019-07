A200 bij Halfweg tijdelijk afgesloten na bermbrand

HALFWEG - De A200 is vanmiddag rond 15.30 uur tussen Rottepolderplein en Halfweg enige tijd afgesloten geweest. Balen met hooi die in de berm lagen, stonden in de brand.

Naar verluidt kwamen er metershoge vlammen uit hooibalen en was er flinke rookontwikkeling. Rond half vijf werd de snelweg weer vrijgegeven. Hoe de hooibalen in de brand zijn gevlogen, is niet duidelijk. 💬 Whatsapp ons!

