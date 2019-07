Grasmaaier kukelt in Spaarne

HAARLEM - Een elektrische grasmaaier van de Haarlemse afvalinzamelaar Spaarneladen is vanmiddag in het Spaarne gevallen.

Dat gebeurde toen een groenmedewerker het gras in de berm van Schalkwijkerstraat kortwiekte. De grasmaaier ging kopje onder, al had de medewerker nog wel een touw vast dat aan het gevaarte was bevestigd.

Een getuige die aan de overkant van het Spaarne zat, sloeg alarm bij Spaarnelanden. Nadat er nog een touw aan de maaier was bevestigd, is hij met de grijper van een toegesnelde vrachtauto van de bodem gevist.