Burgemeester Frank Streng feliciteert Fortnitewinnaar Dave Jong

MEDEMBLIK - Andijker Dave Jong (21) heeft in New York de tweede plaats gehaald op het WK Fortnite en won daarmee ruim een miljoen euro. Dit is ook bij burgemeester Frank Streng niet onopgemerkt voorbijgegaan en dus feliciteert hij Dave via Instagram met zijn prestatie. Ook stuurt Streng een kleinigheidje naar de winnaar namens de gemeente Medemblik.

"Van harte gefeliciteerd met dit prachtige resultaat, met dit prachtige spel. Wij gaan deze Fortnite badhanddoek, die je vast herkent, naar je huis sturen", zegt de burgemeester op de video. "En ik hoop dat het je uitnodigt om ook lekker buiten in Medemblik te komen zwemmen."

Lees ook: 'Fortnite-dorp' Andijk blij voor WK-winnaar Dave: "Echt ongelooflijk"

Of de inmiddels miljonair geworden gamer daadwerkelijk naar buiten gaat, of idealiter binnen blijft om zijn goedverdienende hobby te blijven beoefenen, zal de toekomst uitwijzen.