Duizenden kinderen genieten op internationaal scoutingkamp: "Net een groot festival!"

HAARLEM - Het bos van Spaarnwoude is de komende acht dagen nog het decor van Jamborette. Dat is een internationaal scoutingkamp en de aanwezige kinderen komen uit 38 verschillende landen. "Het is meer dan knopen leggen en kampvuur maken. Bijzonder dat er zoveel kinderen uit andere landen hierheen zijn gekomen om één groot kamp samen te beleven", aldus de organisatie.

Het kamp keert iedere vier jaar terug in de bossen tussen Haarlem, Amsterdam en Velsen. Net als de vorige editie in 2015, is ook nu het maximale aantal deelnemers gehaald. Uit alle werelddelen zijn scouts aanwezig, zoals uit Taiwan, Brazilië, Canada en ook uit Finland is een delegatie aanwezig.

Eigen taal

"We hebben al veel mensen uit verschillende landen ontmoet", vertelt de Finse Serafina. "Het is interessant om ze te leren kennen en hun eigen taal te horen spreken."

Festival

Het kamp wordt begeleid door ruim 500 vrijwilligers en heeft iedere dag tal van activiteiten. Op het kampterrein kunnen de kinderen op vlotten varen, aan de kabelbaan hangen of spelen op de springkussens. Er worden ook dagjes weg georganiseerd, naar pretpark Walibi of naar het Spoorwegmuseum.

Toch is de sfeer onderling het belangrijkste voor de meeste kinderen. "Ik zou het als een groot festival omschrijven", vertelt Marijn. "Heel veel mensen met verschillende nationaliteiten, het is echt een leuk kamp."