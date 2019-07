Weesper buurtsportcoaches met een missie: tablets onder een laag stof krijgen

WEESP - De buurtsportcoaches Bastiaan Tuenter en Ingmar Kolbrink hebben een doel. "Ik wil dat buitenspelen weer normaal wordt. Dat iPads blijven liggen en dat daar stof opkomt en dat de kinderen weer gaan spelen met elkaar en om leren gaan met verliezen en winnen", vertelt Ingmar. Ze trekken de wijken in en organiseren de hele vakantie door spelochtenden.

De dagen worden georganiseerd voor iedereen die lekker buiten wil spelen. "Volgens mij kan niemand zes weken op vakantie. Mensen gaan niet op vakantie of maximaal maar twee weken en dan is de vakantie wel érg lang. Omdat het 's ochtends vaak niet erg heet is, dachten we: 'we beginnen de dag goed door dit te organiseren' en kinderen te stimuleren dat ze zelf ook gaan spelen", vertelt Ingmar.

Hij baalt ervan dat schoolpleintjes vaak leeg zijn en dat kinderen niet echt meer buitenspelen. "Vroeger waren pleintjes altijd vol, maar nu blijkt dat kinderen vaak achter de televisie, iPad of computer zitten. Door dit soort initiatieven proberen we daar tegengas aan te geven", aldus de enthousiaste buurtsportcoach.

Bekijk hier hoe de spelochtend eraan toegaat:

Het is zo'n succes dat de ochtenden een vervolg krijgen. "We hebben gelijk besloten om het de volgende vakanties weer te gaan doen. We gaan de hal in met de herfstvakantie. Maar als het lekker weer is, gaan we zo veel mogelijk buitenspelen", zo besluit Ingmar.