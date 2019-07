Gemeente plaatst opnieuw zwemverbodsbord bij Borneokade in Amsterdam

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat opnieuw en zo snel mogelijk het 'verboden-te-zwemmen-bord' bij de Borneokade plaatsen. Het bord was afgelopen vrijdag plotseling verdwenen.

Dat meldt stadsdeel Oost aan AT5.

Wie het bord vrijdag heeft weggehaald is niet bekend, maar duidelijk is wel dat heel veel omwonenden niet blij zijn met het verbod. Een petitie daarover is al meer dan 2500 keer ondertekend. Het bord stond er pas een paar dagen.

De Borneokade is een populaire zwemlocatie voor veel bewoners van Oost. Vanwege de geluidsoverlast kwam er een kort geding over het zwemverbod. De rechter gaf de buurtbewoners die het geding aanspanden gelijk.

Pamflet

Een paar dagen later - toen het verbodsbord er net stond - werd het dus weggehaald en vervangen door een zwempamflet. Op het pamflet stond: 'Laten we blijven zwemmen, maar hou het rustig en geniet! Geen gegil, niet op boten, afstand van boten houden. Samen moet het toch lukken?'

Handhaving

Zwemmers die een duik nemen vanaf de Borneokade riskeren een boete van 140 euro. De handhaving van dit gebied is een taak van de politie en van Waternet.