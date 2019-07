Handvol boerderijdieren uit snikheet kassencomplex gered

NOORD-HOLLAND - Drie paarden en twee varkens zijn afgelopen vrijdag door de dierenpolitie en de inspectiedienst dierenbescherming uit een bloedhete kas gered. Tegen de eigenaar is proces-verbaal opgemaakt.

Tijdens de hittegolf van afgelopen week gold net als voor mensen voor dieren het hitteprotocol. De dierenpolitie en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming controleerden daarom op meerdere plekken of dieren mogelijk te veel leden onder de hitte.

In een voormalig kassencomplex in Noord-Holland - de exacte locatie is niet bekendgemaakt - was dat zeker het geval. Op sommige plekken in het kassencomplex was de temperatuur opgelopen tot 60 graden.

Koelere stal

Hoewel ze wel beschikking hadden over voldoende voer en drinkwater, zijn de dieren onmiddellijk uit de kas gehaald en verzorgd. In overleg met de politie en inspectie heeft de eigenaar zijn drie paarden tijdelijk in een nabijgelegen koelere stal van een vriend gezet, terwijl hij voor de varkens een beschutte plek van zijn eigen land afzette en inrichtte.

Inmiddels zijn ook de paarden weer terug bij de eigenaar, zo laat een woordvoerder van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland aan NH Nieuws weten. Om te controleren of de eigenaar het welzijn van zijn dieren nu beter in de gaten houdt, is de dierenpolitie sinds de ontdekking een keer teruggeweest op het adres. Toen werden er geen misstanden ontdekt.

Of de man een boete krijgt, of zich voor de rechter moet verantwoorden, is niet bekend.