Aannemer en gemeente werken aan oplossing voor problemen Otto's Brug

HOORN - De gemeente Hoorn is samen met aannemer Ploegam in gesprek over een oplossing voor de problemen met Otto's Brug. Het bleek vorige week plotseling dat één van de vier funderingspalen was verwijderd tijdens de renovatie en niet meer was teruggeplaatst.

De brug werd daardoor per direct afgesloten voor al het verkeer. Omwonenden konden daardoor, amper een paar maanden na de heropening, weer gaan omlopen. De brug is daarvoor bijna een half jaar lang dicht geweest vanwege de renovaties. Hoe het heeft kunnen gebeuren dat een funderingspaal niet is geïnstalleerd tijdens de renovatie, is nog onduidelijk. Fractie Tonnaer had onder meer flinke kritiek op het toezicht van de gemeente.

De gemeente verwacht volgende week duidelijkheid over een definitieve oplossing. "Afgelopen dagen is intensief met aannemer Ploegam overlegd over de oorzaak en oplossing voor het funderingsprobleem. Deze gesprekken verlopen in een goede en constructieve sfeer. Deze week gaan constructeurs van Ploegam bij de brug een totaalopname doen en scenario's uitwerken", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Tot slot laat de gemeente weten blij te zijn dat de aannemer. Deze heeft, ondanks de bouwvak, een projectteam samengesteld om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen die 'verantwoord, veilig en duurzaam is.'