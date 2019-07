Dubbel feest in de Noordkop: schoonste strand én beste strandpaviljoen

DEN HELDER - De Kop van Noord-Holland is twee keer in de prijzen gevallen bij de provinciale strandverkiezing. Het strand van Den Helder is verkozen tot schoonste strand van Noord-Holland, Gastropaviljoen XV op Texel is het beste strandpaviljoen. Dat maakte de jury vandaag bekend.

In beide categorieën viel Noord-Holland voor de landelijke verkiezing buiten de prijzen, maar regionaal was de winnaar wel duidelijk. Inspecteurs wezen Den Helder aan als schoonste strand. De jury prees vooral de 'uitstekende' samenwerking tussen actieve ondernemers en de gemeente die voor dergelijke 'geweldige resultaten' kan zorgen.

Lees ook: Spanning stijgt: Den Helder in de race om titel Schoonste strand van Nederland

Het beste Noord-Hollandse paviljoen bleek Gastropaviljoen XV op Texel. De jury was om meerdere redenen onder de indruk van het strandpaviljoen. "Het is een relatief nieuw bedrijf dat zich in korte tijd niet alleen heeft bewezen als paviljoen, maar ook als echt goed restaurant. Mooie wijnen, verzorgde gerechten en een sfeervolle inrichting met zicht op de open keuken maken van een bezoek aan Gastropaviljoen XV echt een avond vol kwaliteit en beleving."

Lees ook: Nautilus aan Zee in Egmond wint prijs voor beste strandpaviljoen

Strandpaviljoen Nautilus in Egmond aan Zee kreeg als enige wél een landelijke prijs. Nautilus werd verkozen tot beste paviljoen in de categorie 'beste nieuwkomer': "Een vlotte bediening, een spannende kaart, een schone omgeving en modern en origineel design in architectuur en inrichting. Hier wordt met lef en liefde ondernomen."