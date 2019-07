Scootmobiel-tandem steelt de show bij ringsteken scootmobielen

SANTPOORT-NOORD - Het is één van de hoogtepunten van het Dorpsfeest Santpoort. Misschien niet direct voor de toeschouwers, maar zeker wel voor de deelnemers: het ringsteken voor scootmobielers.

Opvallende deelnemers zijn dit jaar Fred en Marian uit Velsen-Noord. Met hun vriend Aad, die ook meedoet, zijn ze naar Santpoort-Noord gekomen. Fred heeft zijn scootmobiel op ingenieuze wijze aan scootmobiel van z'n vrouw bevestigd, waardoor ze vandaag een ware bezienswaardigheid zijn in de IJmond.

"Mijn vrouwtje is een beetje angstig op straat", zegt hij. "Ze heeft pleinvrees. Maar als ze zo achter me hangt, durft ze wél de straat op. Ze zag een beetje op tegen het ringsteken, maar nu we er eenmaal zijn, vindt ze het hartstikke leuk."

'Beetje zenuwachtig'

"Ik ben wel een beetje zenuwachtig", zegt Marian. "Maar heb er wel zin in hoor." Het echtpaar, dat woensdag twee jaar getrouwd is, komt uitstekend voor de dag in het centrum van Santpoort-Noord. Ze eindigen als derde.



"We zijn heel tevreden", spreekt Fred ook voor Marian. "Misschien had er nog wel meer ingezeten als we iets minder hard hadden gereden. Jammer. Maar derde is ook mooi hóór."