Mannen willen shag niet teruggeven en mishandelen man in Haarlem

HAARLEM - Een man is afgelopen weekend door vier of vijf mannen in Haarlem zwaar mishandeld. Het slachtoffer had zijn shag uitgeleend aan de groep. Toen hij het spul terugvroeg, maar het niet kreeg, ontstond er een ruzie.

Dat gebeurde op zondagochtend rond 04.45 in de Jacobijnestraat. De situatie liep nogal uit de hand en het slachtoffer raakte zwaargewond. Het is niet bekend hoe het nu met hem gaat.

De politie is op zoek naar getuigen. Ook wordt er nog gezocht naar de daders. Van een van hen is een signalement bekend; het gaat om een man van tussen de 1.75 en 1.85 meter met een sportief figuur. Hij is vermoedelijk tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij droeg op de nacht van de mishandeling een lichtbruine broek en sportschoenen. Hij heeft donker haar en aan de zijkant was het kapsel kort geschoren.