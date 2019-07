Afghaanse ijsboer maakt 'dansend' zijn bestellingen klaar op Beverwijkse Bazaar

BEVERWIJK - Zie je Gaffar Rashid (36) op de Beverwijkse Bazaar ritmisch bewegen, dan is de kans groot dat hij werkt aan een nieuwe bestelling Afghaans ijs.

Rashid is een ijsboer met een verhaal. Want al op 8-jarige leeftijd kwam hij met zijn broer, vanwege de brandhaarden in zijn geboorteland Afghanistan, naar Nederland. "Zonder mijn ouders. Dan word je snel volwassen hoor", blikt hij terug.

Inmiddels is de Beverwijker met de nodige toewijding afgestudeerd als bouwkundig ingenieur, én ondernemer op de Bazaar.

Doordeweeks is hij veelvuldig te vinden op de bouwplaats, waar hij bouwkundige projecten begeleidt. In het weekend werkt hij al meer dan acht jaar in zijn ijssalon. "Dat maken we ter plekke, op ambachtelijke wijze", vertelt hij met een lach. "Dit is genieten, vooral als je mooie reacties krijgt van klanten."

