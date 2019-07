Zeeziekvrij meevaren met reddingsboten Dorus Rijkers en Zeemanspot

DEN HELDER - Een keertje niet zeeziek worden aan boord van een reddingsboot? Dat kan. Wie wil, kan meevaren met de museumboten Dorus Rijkers en De Zeemanspot uit Den Helder. Ze varen op 18 augustus naar de havendagen in Zierikzee. "Gegarandeerd zeeziekvrij", belooft Harry Cornelje van de Dorus Rijkers Stichting.

"Het gebeurt zelden dat wij dit zo doen", vertelt Cornelje aan NH Nieuws. Het is het een unieke kans om - tegen een kleine vergoeding en inclusief lunch - een etappe mee te varen met één van de twee museumboten. "Een mooie gelegenheid om historie en vaarplezier te combineren", zegt Cornelje.

Zeeziekvrij

"We gaan zeeziekvrij varen en dat betekent dat we een heel groot deel binnendoor varen. Van Den Helder, via Enkhuizen, Amsterdam en Dordrecht naar Zierikzee. Een prachtige tocht." Voor de terugtocht die via Leiden, Zaandam en Alkmaar gaat, zijn nog veel plaatsen beschikbaar.

Deelnemers aan de tocht krijgen alles te horen over het verhaal achter De Zeemanpot en de naamgever van de 96-jarige reddingsboot Dorus Rijkers. "Deze boot is vernoemd naar een van de grootste redders. Dorus Rijkers uit Den Helder heeft 595 mensen veilig aan land gebracht."

Elk van de twee boten kan 12 passagiers meenemen per etappe. Deelnemers moeten zelf vervoer van en naar de op- en afstapplaatsen regelen. Aanmelden kan via de website van de KNRM.