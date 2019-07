Doodzieke Justin (23) voor het laatst bij wedstrijd van Ajax: "Heel vet"

MUIDERBERG - Na een rit in een dure auto en een vuurwerkshow op zijn verjaardag had de doodzieke Justin Kok (23) nog een allerlaatste wens: voor de laatste keer Ajax zien spelen in Amsterdam. Afgelopen zaterdag was het zo ver. Vanuit de koninklijke loge zag hij hoe 'zijn' club er met de Johan Cruijff Schaal vandoor ging tegen PSV.

Mede dankzij de hulp van June Hoogcarpsel van het NH Radio-programma 'June tot 12' heeft Justin de tijd van zijn leven gehad. "Heel vet, het was echt een belevenis."

Hoogtepunt

De hoogtepunten volgden elkaar snel op afgelopen zaterdag. "We zaten net en toen werd er al gescoord. Het was echt een belevenis. We kwamen Van der Sar nog tegen, Koeman en De Boer", vertelt Justin. "Maar het allermooiste is dat we gewonnen hebben", voegt hij eraan toe.

23ste minuut

Vrienden van Justin hadden het publiek op Facebook opgeroepen om in de 23ste minuut van de wedstrijd te gaan staan en te klappen. Ondanks dat de Ajax-groepen 'Trots van Mokum' en 'Ajax Fanatics' de oproep hadden overgenomen, bleef het in de bewuste minuut stil in het stadion. Maar dit mocht de pret niet drukken: "Na de wedstrijd werd ik in een gangetje gezet en toen kwamen de spelers. Ik mocht de schaal nog vasthouden. Hij was echt heel zwaar", aldus Justin.

Terminaal ziek

De verwachting is dat Justin nog maar een paar weken te leven heeft. Zijn leven staat op z'n kop nadat hij twee maanden geleden met evenwichtsproblemen naar de huisarts ging. Al vrij snel werd duidelijk dat het goed mis was. Een zware hersentumor waar artsen en chirurgen niks meer aan konden doen, bleek de boosdoener.

De wedstrijd was het laatste wat Justin nog op z'n bucketlist had staan. "Hierna is het mooi geweest. Dan hebben we alles gedaan en hoeft het voor mij allemaal niet meer. Dit gun je namelijk niemand, want dit is het zwaarste wat er is", vertelde hij eerder tegen NH Nieuws.

Bekijk hieronder hoe Justin live op NH Radio werd verrast met kaarten voor de wedstrijd van Ajax-PSV: