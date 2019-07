Ruim duizend mensen geholpen door de Reddingsbrigade tijdens hittegolf

NOORD-HOLLAND - De Reddingsbrigade Nederland heeft tijdens de hittegolf afgelopen week ruim duizend mensen uit benarde situaties geholpen.

Tijdens de hittegolf is bijvoorbeeld 830 keer EHBO verleend, wat varieert van het opplakken van een pleister tot het uitvoeren van serieuze medische acties.

De Reddingsbrigades van Noord-Holland zijn in de afgelopen week vijftien keer uitgerukt voor een 'redding', wat in de praktijk vaak gaat om zwemmers die in de problemen zijn gekomen. Tijdens deze vijftien reddingen zijn dertig zwemmers betrokken geweest. In veel gevallen ging het dus om meerdere personen.

Lees ook: Reddingsbrigade Wijk aan Zee had turbulente dag: zes strandgangers tegelijk onwel

De KNRM gaf twee dagen geleden al aan dat er sprake was van topdrukte tijdens de hittegolf. Vooral toen het weer donderdagavond ineens omsloeg en er onweer ontstond hebben ze veel hulp moeten bieden aan schepen die voor anker lagen. Daarnaast was de KNRM betrokken bij een hoop zoekacties naar vermiste zwemmers en verdrinkingen. In totaal rukte de vrijwilligersteams van de KRNM 160 keer uit.