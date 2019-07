Amsterdammers in hoger beroep tegen doodstraf in Marokko

AMSTERDAM - Edwin M. en Shardyone S. gaan de beslissing van de Marokkaanse rechter aanvechten. Vorige week vrijdag werden zij veroordeeld tot de doodstraf.

Dat meldt de NOS. De twee Amsterdamse vrienden worden verdacht van de moord op een 26-jarige student, de zoon van een rechter. Het eigenlijk doelwit zou kroegbaas Mustapha el F. zijn. De gevluchte Nederlandse crimineel Ridouan Taghi heeft hier mogelijk opdracht voor gegeven, zo zou blijken uit onderzoek van de Marokkaanse politie.

De twee Amsterdammers zitten al anderhalf jaar vast in Marrakesh, maar zijn volgens de moeder van Edwin M. onschuldig. "Er is helemaal geen bewijs," stelt ze tegenover de NOS. "Daarom hadden we deze straf ook niet aan zien komen."

Schone lei

De twee verdachten waren ten tijde van de moord wel in Marrakesh, maar volgens de moeder van M. waren zij slechts op vakantie. Hun betrokkenheid bij eerdere criminele activiteiten ontkent ze ook. "Ze hadden alleen wat boetes openstaan voor bijvoorbeeld rijden zonder rijbewijs. Daarom waren ze net naar Spanje verhuisd, om daar met een schone lei te beginnen. Ze leerden daar al de taal en waren op zoek naar werk."

Het hoger beroep dient naar verwachting in oktober. Indien dat niets uithaalt en de twee jeugdvrienden uit Zuidoost daadwerkelijk het doodsvonnis krijgen, dan zou dit de eerste doodstraf in Marokko sinds 1993 zijn.