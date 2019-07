A9 weer open na ongeluk met geschaarde aanhanger

AKERSLOOT - De A9 van Alkmaar richting Amstelveen is ter hoogte van Akersloot afgesloten geweest door een ongeluk. Op foto's is te zien dat een aanhanger ondersteboven terecht is gekomen.

De aanhanger, die nog aan een auto gekoppeld zat, lag ondersteboven en dwars over het wegdek. Daardoor was de weg volledig afgesloten bij Akersloot. Mensen die achterin de file aan moesten sluiten liepen ongeveer een half uur vertraging op.

De weg is ondertussen weer open voor verkeer.