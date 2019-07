Weer storing in Schoterbrug in Haarlem: politie zet wegen af

HAARLEM - Bij de Schoterbrug in Haarlem is gisteravond weer een lange storing geweest.

Volgens omwonenden ontstond de storing gisteravond al om negen uur. De slagbomen van de brug zouden niet meer omhoog gaan.

Op 18 en 21 juli waren er ook al storingen bij de brug. Op Facebook doen meerdere mensen dan ook hun beklaag over de gang van zaken: "Vroeger had de gemeente zelf het onderhoud, toen ging het beter", meldt iemand bijvoorbeeld. "Drama, de bruggen in Haarlem", zegt iemand anders.

Rond half twaalf zou een monteur aangekomen zijn bij de brug, maar ook die wist de storing niet direct op te lossen. Omdat nergens stond aangegeven dat de brug afgesloten was reden er continu auto's en bussen de brug op. Volgens getuigen werd rond half twaalf de politie ingezet om de afsluiting aan te geven.

De brug is ondertussen weer open.