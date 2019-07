Brandweer rukt uit voor mogelijke woningbrand in centrum Haarlem

HAARLEM - De brandweer is vannacht met spoed in actie gekomen nadat er een melding binnenkwam dat er een brand zou woeden in het centrum van Haarlem.

Rond drie uur kwam de melding binnen dat er aan de Kampervest brand was uitgebroken. Meerdere brandweereenheden kwamen in actie om de brand te blussen.

Toen ze aankwamen bleek echter dat niet een woning, maar wat afval dat op de hoek van de Essenstraat met de Kampervest lag, in brand stond. De brandweer heeft het brandje geblust, waarna iedereen weer retour kon.