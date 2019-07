Gewonde bij gewapende woningoverval Alkmaar

ALKMAAR - Bij een overval op een woning gistermiddag in Alkmaar is iemand gewond geraakt aan zijn hoofd. De overvaller is er met geld en spullen vandoor gegaan.

Rond 15.30 uur werd er bij de woning aan de Cobdenstraat aangebeld. Toen iemand de overvaller binnenliet, bedreigde hij het slachtoffer met een wapen. De dader eiste geld en nam ook spullen mee. Degene die de deur opendeed, raakte bij de overval gewond aan zijn hoofd.

De dader is daarna de woning via de achterdeur uitgegaan. Vermoedelijk is hij ervandoor gegaan in een grijze auto. De politie is nog altijd naar hem op zoek. Wie meer denkt te weten over de overval, wordt verzocht te bellen naar 0900-8844.