Nieuwe camera's tegen criminaliteit in havengebied IJmuiden

IJMUIDEN - Er komen nieuwe camera's in het havengebied van IJmuiden om effectiever de strijd aan te gaan met criminelen. De nieuwe systemen kunnen kentekenplaten van auto's en andere voertuigen lezen.

Dat meldt het Noordhollands Dagblad vandaag.

Het gaat om de zogenoemde ANPR-camera's. Als het systeem een gestolen auto registreert, wordt de politie of marechaussee meteen ingelicht. Er hangen al een paar van die camera's bij de Waterloolaan in Driehuis. Het is de bedoeling dat er op drie andere plekken ook nog systemen komen te hangen.

Het ophangen van de camera's is een van de vele initiatieven om het havengebied veiliger te maken. Er werden al meerdere controles uitgevoerd afgelopen maand. Daarbij werd een hennepkwekerij ontdekt.

De gemeente IJmuiden heeft toegezegd de camera's niet als flitsers te gebruiken.