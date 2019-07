Zeer slecht vlinderjaar door droogte: wél veel gespot in Noord-Holland

NOORD-HOLLAND - Het gaat niet goed met de vlinder. Dat blijkt uit de uitslag van de jaarlijkse Tuinvlindertelling. Er zijn door de droogte minder vlinders gezien dan in de voorgaande jaren, maar er is ook goed nieuws. In de noordelijke provincies, waaronder Noord-Holland, fladderen de diertjes namelijk wél volop rond.

De Tuinvlindertelling was van 6 tot en met 28 juli. Deelnemers moesten een kwartier lang de vlinders noteren die in hun tuin aanwezig waren. Er zijn er zo'n 10.000 gespot in die paar weken.

Droogte

Wat vorig jaar al gevreesd werd, blijkt nu ook uit de cijfers van de Landelijke Tuinvlindertelling: 2019 is een zeer slecht vlinderjaar. Door het droge weer van vorige zomer zijn veel rupsen doodgegaan, omdat de planten waar ze van afhankelijk zijn, waren verdroogd.

Gemiddeld lag het aantal getelde vlinders ook veel lager dan andere jaren. De afgelopen tien jaar waren er gemiddeld 15 vlinders per telling in de tuin. Dit jaar zijn dat er slechts 7,5: een halvering.

Wél veel vlinders

Er is ook een keerzijde: met name in Noord-Holland, Groningen, Friesland en op de Wadden meldden veel waarnemers erg veel vlinders in de tuin. Met name de dagpauwoog, atalanta en distelvlinder zijn daar talrijk. Waarom dat zo is blijft nog onduidelijk, maar mogelijk ligt het aan meer regen, andere grondsoort of lagere temperaturen.