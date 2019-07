Drie auto's in brand gestoken in Zaanse straat: "Dit geeft onrust"

ZAANDAM - Bewoners van de Else Mauhsstraat werden vanochtend vroeg opgeschrikt door maar liefst drie autobranden. Een nog onbekende dader heeft geprobeerd om meerdere nabijgelegen voertuigen in brand te steken. De buurt maakt zich, na een reeks eerdere incidenten, flink zorgen. "Je bent toch extra alert."

De branden werden vanochtend rond 4.00 uur ontdekt. Twee auto's raakten zwaar beschadigd, bij het derde voertuig lijkt de schade beperkt te zijn gebleven.

Een van de omwonenden schrok wakker. "Met een harde knal!", vertelt hij aan NH Nieuws. "Dat zijn natuurlijk die banden. Toen hoorde ik verderop iemand schreeuwen van 'klootzak'. Dit is niet best."

Onrust

Een buurvrouw laat weten toch extra waakzaam te zijn. "Je kijkt wat beter voor je naar bed gaat, of er iemand in de straat loopt. Of dat er geen feestjes uit de hand lopen. Dit geeft toch een bepaalde onrust, van 'waarom nou'."

De beschadigde auto's zouden van één gezin zijn. De politie kan dat nog niet bevestigen.