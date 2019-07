'Pride at the Beach' begonnen: kleurrijke parade trekt door de straten van Zandvoort

ZANDVOORT - In navolging van Amsterdam is ook 'Amsterdam Beach' nu in de kleuren van de regenboog gehuld. Vanmiddag startte het lhbti-festival traditioneel met een bonte parade door de straten van Zandvoort. Een feestje om de vrijheid te vieren.

Een feestje, maar ook één met een serieuze ondertoon. De deelnemers van de parade betuigen met spandoeken hun steun aan de lhbti-ers die in landen leven waar ze niet openlijk zichzelf kunnen zijn.

'Niet moeilijk doen'

"We zijn allemaal gelijk en daar moeten we niet zo moeilijk over lopen doen", zegt een mevrouw, terwijl ze op de beats van de dj danst. Ze doet mee namens de Veiligheidsregio Kennemerland. 'Wij helpen iedereen' staat er op hun spandoek.

Een groepje mannen in leer draagt een doek dat verwijst naar misstanden in Tsjechië. "Als mensen daar erachter komen dat je gay bent, dan word je afgeslacht", aldus één van de mannen. "Er zijn 76 landen in de wereld waar je nog niet zo kan zijn zoals wij hier kunnen zijn", vult een ander aan. Of het niet warm is in het zwarte leer? "Nee hoor, ik heb niets onder mijn kilt aan, zoals het hoort", lacht hij en laat het bewijs nog even zien.

Drie dagen feest

De parade is de aftrap van drie dagen festiviteiten in het kustdorp. Wethouder Gert-Jan Bluijs heeft een grote roze pruik op en heeft het zo te zien prima naar zijn zin. "Als de burgemeester van het honk is, dan dansen de muizen op tafel. Dan kunnen we uit de kast komen. Laat hem nog maar een weekje wegblijven, dan maken we er een mooi feest van in Zandvoort."