Grote angst bij huisdiereigenaren door bijtgrage en loslopende husky's in Bergen

BERGEN - Kat Gypsy van Maria van Keulen is een van de vele slachtoffers van de rondzwervende husky's door Bergen. Afgelopen zaterdag werd de Bergense bruut uit haar slaap gestoord door een hard geluid. "Er was een gigantisch kabaal en geschreeuw."

De man van Maria sprong het bed uit en zag twee honden die als een dolle tekeer gingen op haar kat. "Het was rond 2.30 uur in de ochtend. Er was een hoop tumult, en toen was het ineens klaar", vertelt Maria voor de camera van NH Nieuws.

De dood van kat Gypsy is voor de eigenaar extra wreed. De viervoeter was al vijftien jaar oud, overleefde meerdere ziektes en het was een wonder dat ze überhaupt nog leefde. "Dat je op deze manier dan aan je einde moet komen is extra triest", vertelt Maria met een brok in haar keel.

Het plekje van Gypsy ligt er nu verlaten bij en haar vriendje Poelie - de kat die de aanval van de Husky's wist te ontlopen - mist hem enorm. En het is niet de eerste keer dat de twee honden dood en verderf zaaien in de regio. Meerdere katten, kippen en konijnen zijn gegrepen en doodgebeten. De slachtoffers werden stuk voor stuk gepakt in de omgeving van de Rondelaan en Buerweg, meldde de politie Alkmaar gisteren.

'Ze blijven natuurlijk doorgaan'

Maria hoopt dat er snel duidelijkheid komt van wie de husky's zijn. "Het is nu een heel eng verhaal. In zo'n dorp als Bergen had het toch al wel bekend moeten zijn wie de eigenaren zijn? Als we er niet snel achter komen gaat het echt niet goed komen", zijn de bezorgde woorden van Maria. "Ze blijven natuurlijk doorgaan."

De eigenaren van de husky's zijn nog niet in beeld bij de politie. Wie meer weet over hun identiteit, of meer kan vertellen over de 'bijtincidenten', wordt gevraagd die informatie te delen. Kat Poelie blijft voorlopig binnen, want Maria wil niet nog een huisdier verliezen.