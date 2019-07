Ongerustheid bij omwonenden na explosies: "Tata Steel moet dit eerder melden"

WIJK AAN ZEE - Tata Steel wil gaan onderzoeken of de SMS-service waarmee mensen via de smartphone worden geïnformeerd over grafietregens kan worden uitgebreid met meldingen over explosies zoals gisteravond op het terrein van de staalfabriek. Dat laat een woordvoerder van de staalgigant weten.

"Op informatie-avonden is ons die vraag wel eens gesteld en we onderzoeken momenteel wat de mogelijkheden zijn", aldus de woordvoerder.

Gisteren waren kort na elkaar tot in de verre omtrek twee luide knallen te horen als gevolg van een ongeluk in het zogeheten kiepen van covecterslak: een restproduct in de productie van ruwijzer en staal. Met name in de buurt van de strandhuisjes vlakbij het terrein van Tata Steel waren de explosies goed hoor- en voelbaar.

Lees ook: Explosies bij Tata Steel veroorzaakt door ongeluk tijdens kiepen slak

Tata Steel maakte er geen melding van via de SMS-service aangezien er in dit geval geen grafiet was vrijgekomen. Die kan alleen ontstaan bij het keepen van rosa-slak. Toch wil het bedrijf overwegen om ook in deze gevallen een SMS te sturen naar omwonenden. Mensen in Wijk aan Zee, maar ook in Beverwijk en IJmuiden waren geschrokken en vroegen zich af wat er aan de hand was.

"De vlonders hier trilden ervan", zegt een bewoner van een strandhuisje vlak bij Tata Steel. "Ik dacht eerst dat een van de kinderen uit bed was gevallen. Iedereen schrok ervan. We hadden geen idee wat het was."

Lees ook: 'Waanzinnig harde knallen' op terrein Tata Steel: "Bodem trilde ervan"

Die onzekerheid vond Jacqueline Makbouli uit Wijk aan Zee misschien nog wel vervelender dan de schrik. De voorzitter van de D66-fractie in de gemeenteraad van Beverwijk, waarvan Wijk aan Zee onderdeel is, vindt dat Tata Steel tekort is geschoten in het informeren van omwonenden. Pas vanochtend zijn omwonenden op de hoogte gebracht.

Makbouli: "Ik begrijp best dat we niet bij ieder geluid op de hoogte worden gebracht, dat lijkt me ook ondoenlijk. Dit was echter buiten-proportioneel en ik verwacht dan van Tata wel dat ze dit onmiddellijk communiceren, vooral omdat er zoveel onrust was. Iedereen had het erover in het dorp en veel mensen maakten er melding van op sociale media. Die ongerustheid kun je als bedrijf makkelijk wegnemen door meteen te zeggen wat er precies is gebeurd."