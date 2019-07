Militair (22) uit De Goorn kwam om bij parachutesprong tijdens training

DE GOORN - De 22-jarige militair die vorige week omkwam bij een parachutesprong op vliegveld Teuge is Tristan van den Ende uit De Goorn. De korporaal nam samen met zijn bataljon deel aan een training toen het misging.

Het ongeluk gebeurde dinsdag 23 juli. Omstanders zagen de leerling-parachutist tollen in de lucht. "Hij is vermoedelijk in de problemen gekomen met zijn parachute en door de val overleden", heeft minister Ank Bijleveld (CDA) de Tweede Kamer laten weten. "Het bericht van het overlijden van de korporaal heeft de krijgsmacht en ook mijzelf diep geraakt. Ik leef intens mee met zijn geliefden, nabestaanden en collega's."

Onderzoek

De Koninklijke Marechaussee onderzoekt onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland wat er precies gebeurd is. "Over het onderzoek worden geen mededelingen gedaan", laat woordvoerder Alfred Ellwanger van de Koninklijke Marechaussee weten aan het Noordhollands Dagblad.

De militair was volgens de krant voorheen speler en vrijwilliger van RKEDO in De Goorn. Op de website van de club worden zijn familie, vrienden en kennissen veel sterkte toegewenst.