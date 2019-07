Spanning stijgt: Den Helder in de race om titel Schoonste strand van Nederland

DEN HELDER - Spannende uren voor de strandbeheerders in Den Helder. De jury van Strand Nederland maakt vandaag bekend waar het schoonste strand van Nederland ligt. Den Helder is met zo'n zeven kilometer strand opnieuw genomineerd voor de eretitel.

De laatste achtergebleven peuken en ijswikkels zijn van tussen het zand weggeplukt. Jan Roelofsen van Stichting Strandexploitatie Noordkop laat niets aan het toeval over. "Over een paar uur kan het weer vol liggen, maar we proberen het strand iedere dag zo schoon mogelijk te houden", vertelt Roelofsen aan NH Nieuws.

Den Helder sleepte vorig jaar al titel Schoonste strand van Noord-Holland binnen. Roelofsen is bijzonder trots op zijn team. "We hebben echt het gevoel dat het allemaal wat schoner wordt. We hebben ons best gedaan en om in de top tien te staan, dat is fantastisch."

Strandgangers in Den Helder zijn vol lof over hoe het strand eruitziet. Rob van Scherpenzeel prijst het brede strand en de ruimte. "We hebben net een heel stuk gelopen en eigenlijk geen vuiltje gezien. Het ziet er heel sprankelend uit." Dat vinden ook de vriendinnen Hannie Selie en Aline van 't Hazeveld. "Je kunt hier gerust op blote voeten lopen. Er is een gratis douche, een leuke strandtent en EHBO. Dit is gewoon het mooiste en rustigste strand van Nederland."