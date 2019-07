Cindy (16) redt bewusteloze man bij keukenbrand: "Huis stond vol met rook"

HOORN - De pas 16-jarige Cindy Klaver uit Hoorn heeft een heldendaad verricht door met gevaar voor eigen leven een man te redden die bewusteloos in huis lag terwijl er een keukenbrand was. En daar is ze best trots op, zo zegt ze tegen NH Nieuws: "Ik vind het leuk om mensen te helpen."

Een dag later vertelt ze het verhaal koeltjes. Ze is op de verjaardag bij een vriendin in een flat aan de Astronautenweg als er een brandalarm afgaat. Het duurt lang voordat de exacte locatie wordt gevonden. Omwonenden zien hun buurman op de bank liggen, maar ondanks hard gebonk op de ramen reageert hij niet.



'Ik ben over het balkon geklommen'

"Ik ben toen naar boven gerend en heb bij de buurvrouw (van het slachtoffer) aangebeld, die op bed lag. Via haar balkon ben ik naar het balkon waar de brand was geklommen. De deur stond open, dus kon ik naar binnen."

Maar voor haar moet het spannendste dan nog gebeuren. Het lukt haar namelijk in eerste niet om de man wakker te krijgen. "Toen sloeg ik hem in z'n gezicht en werd hij wakker, maar hij sprak geen Nederlands. Ik zette het gas uit en haalde de pan van het vuur en nam hem mee naar buiten", vertelt Cindy.



'Heel dapper van haar'

Vlak daarna zijn ook de hulpdiensten er. De man die bijna een uur in de rook had gezeten moet mee naar het ziekenhuis, maar maakt het goed. Bij zijn buurvrouw Rowena Touber zit de schrik er nog goed in. "De kinderen zijn nog wel van streek, maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen, ook voor de buurman." Ze is trots op de heldendaad van Cindy. "Zo mag je het wel noemen. Heel dapper van haar, zeker op haar leeftijd ook."



Maar ook een dag na de brand blijft Cindy zelf kalm. Ook al moest ze op twee hoog van het ene naar het andere balkon klimmen en ging ze naar binnen bij een huis dat vol rook stond. "Het is niet zo dat ik denk, wat was het eng. Het was wel spannend. Maar ik vond het leuk en ben blij dat ik het heb gedaan."